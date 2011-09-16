Прокуратура: ФПУ собиралась передать израильской фирме 26 объектов

Прокуратура Киева выявила многочисленные нарушения в деятельности Федерации профсоюзов Украины, в том числе безосновательное отчуждение государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального прокурора, прокурор столицы Анатолий МЕЛЬНИК заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в Киеве без согласования с Фондом госимущества служебными лицами ФПУ самовольно отчуждено 10 из 25-ти объектов недвижимости. Их общая стоимость составляет свыше 20 млн. грн.

А.МЕЛЬНИК сообщил, что бывший руководитель закрытого акционерного общества “Укрпрофздравница”, которое является дочерним предприятием и создано ФПУ, превышая свои полномочия, без необходимого согласия ФГИУ осуществил незаконное отчуждение санатория имени «1 Мая» в Пуще-Водице. По этому факту прокуратура Киева возбудила уголовное дело и уже направила его в суд.

Также прокуратура выявила факты растраты руководителями ФПУ средств организации. По словам прокурора, в 2009 году Киевский городской совет запретил празднование на Крещатике первомайских праздников. Несмотря на это, руководители ФПУ якобы для празднования 1 мая перечислили почти 2 млн. грн. на счета фиктивной фирмы. В связи с этим прокуратура города возбудила уголовные дела в отношении директора фиктивного предприятия, а также против служебных лиц ФПУ, которые присвоили членские взносы организации.

Кроме того, А.МЕЛЬНИК сообщил, что прокуратурой установлено нарушение законодательства в части самовольной регистрации права собственности на объекты недвижимости не за государством, а за ФПУ с целью дальнейшей их передачи в пользу частных структур. Примером этого, по его словам, является незаконная регистрация ФПУ в свою пользу таких объектов в Киеве как гостиничный комплекс “Турист”, административное здание “Укрпрофздравницы” на ул. Шота Руставели, Дом профсоюзов на Майдане Незалежности, 2. Прокурор подчеркнул, что на сайте ФПУ указывается, что никакие шаги в направлении отчуждения имущества не осуществлялись, однако в ходе проверок и проведенного досудебного следствия установлены документальные доказательства подготовки к отчуждению большинства профсоюзных объектов, в частности в мае этого года было подготовлено постановление, в которое включены 12 объектов санаторно-курортного назначения, которые должны были передать в частную собственность.

А.МЕЛЬНИК сообщил, что постановлением президиума ФПУ от 24 мая 2011 года директор предприятия “Хозяйственное управление ФПУ” уполномочен утвердить инвестиционный проект и заключить инвестиционный договор с израильской фирмой, по которому планировалось передать в собственность этой фирмы здание по адресу Майдан Незалежности, 2 для обустройства гостиницы. Кроме того, постановлениями президиума ФПУ предусматривалось передать этой израильской фирме еще 25 объектов государственной собственности на сумму 1,5 млрд. грн.

А.МЕЛЬНИК отметил, что прокуратура столицы обратилась в суд с исками о признании права собственности на эти объекты за государством в лице ФГИУ и истребования этого имущества из чужого незаконного владения. Предъявлено 11 исков о возвращении имущества профсоюзов площадью более 43 тыс. кв. м, общая стоимость которого составляет более 20 млн. грн. В Хозяйственный суд Киева поданы иски о возвращении государству таких объектов как гостиничный комплекс “Турист” и административное здание “Укрпрофздравницы”. Также обжалуется продажа имущества санатория имени «1 мая», детского оздоровительного лагеря “Святошин”, базы отдыха на улице Вышгородская и другие.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября на пресс-конференции генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что органы прокуратуры намерены допросить высокопоставленных должностных лиц Федерации профсоюзов Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного отчуждения недвижимого государственного имущества, которое находится во временном пользовании украинских профсоюзов.

По информации В.ПШОНКИ, по результатам вмешательства в ситуацию органов прокуратуры на протяжении июня-июля возбуждено 35 уголовных дел, из которырх 17 уже направлены в суд. Ссылаясь на оценки экспертов, В.ПШОНКА сообщил, что в пользовании ФПУ находится около 300 объектов государственной собственности, стоимость которых составляет около 8 млрд. грн.