Иващенко до сих пор не вывезли в больницу, потому что не дает конвой?

Руководство Киевского конвойного полка саботирует решение суда о доставке из СИЗО для обследования и лечения в специализированное медицинское учреждение бывшего врио министра оброни Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Сергей ФРОЛЬКИС.

«Я вчера встречался с ИВАЩЕНКО в следственном изоляторе. Медицинскую помощь ему не предоставляют. СИЗО по той симптоматике заболевания оказать ему медицинскую помощь не может, а конвойный полк откровенно саботирует вывоз ИВАЩЕНКО из СИЗО на лечение, мотивируя якобы невозможностью это сделать», - сказал С.ФРОЛЬКИС.

Анализируя обращение суда к своему подзащитному, адвокат отметил, что, с одной стороны, суд внимательно и даже с сочувствием заслушивает позицию стороны защиты, а через 20-30 минут принимает совсем непонятное и незаконное решение.

«Это позволяет сделать вывод о том, что где-то происходит согласование действий – кто-то, который находится вне зала суда, он режиссирует», - считает С.ФРОЛЬКИС.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного управляющего государственного предприятия Минобороны «Судомеханический завод Феодосии» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

19 августа 2011 года Печерский райсуд Киева отказал В.ИВАЩЕНКО в удовлетворении ходатайства о пребывании на судебных заседаниях вне пределов клетки для подсудимых. В.ИВАЩЕНКО подал в Апелляционный суд Киева жалобу на это решение.

Согласно заключению врачей Центрального военного госпиталя Минобороны, во время пребывания В.ИВАЩЕНКО под стражей у него обнаружено заострение ранее зафиксированных хронических заболеваний и появились новые, лечить которые невозможно в условиях следственного изолятора в связи с отсутствием соответствующих специалистов, медикаментов и материально-технического медицинского обеспечения.

Как отмечается в заключении, в частности, в крови В.ИВАЩЕНКО выявлено значительное повышение содержания сахара, что может свидетельствовать о наличии у больного сахарного диабета второй степени. Однако для более точной диагностики этой болезни нужно провести соответствующие мероприятия исключительно в специализированном медицинском заведении. Кроме того, В.ИВАЩЕНКО нуждается в стационарном лечении в неврологическом отделении в связи с потерей чувствительности стоп обеих ног и болезнью позвоночника.