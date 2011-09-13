Янукович дал Азарову месяц, чтобы изменить Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ в месячный срок подготовить изменения в Налоговый кодекс, которыми упорядочить установленные документом льготы.

Текст соответствующего поручения обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что с целью “предотвращения необоснованных потерь бюджета, обеспечения соблюдения прав и законных интересов субъектов хозяйствования при применении отдельных положений Налогового кодекса Украины и некоторых других законодательных актов Украины” Н.АЗАРОВУ поручено разработать и в установленном порядке внести в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, другие законодательные акты Украины, в которых, в том числе, предусмотреть упорядочение льгот, установленных Налоговым кодексом Украины, в частности, для стимулирования инвестиционной деятельности, унификацию подхода к их предоставлению, в том числе путем: применения механизма предоставления льгот для стимулирования внедрения инвестиционных проектов исключительно при условии, что такие проекты энергоэффективны и одобрены Кабинетом министров Украины.

Также поручено предусмотреть использование налога на прибыль предприятий как инструмента прямого налогообложения для стимулирования инвестиционной деятельности и предоставления возможности плательщику налога одноразово воспользоваться правом на уменьшение базы налогообложения по одним и тем же инвестиционным расходам.

Говорится также о внедрении для субъектов хозяйствования, применяющих регистраторы расчетных операций, в 2012 году адаптационного периода для подачи установленной законом информации в органы государственной налоговой службы по проводным или беспроводным каналам связи, в течение которого такая подача будет осуществляться на добровольных началах. Предусматривается отменить право органов государственной налоговой службы требовать от плательщиков налогов объяснений по вопросам, возникающим в ходе проверок и касающихся реализации полномочий органов государственной налоговой службы.

Поручено предусмотреть в законодательстве обязательное предъявление перед проведением выездной документальной или фактической проверки налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции) документов, наличие которых является обязательным условием допуска должностных (служебных) лиц органов государственной налоговой службы к проведению указанных проверок.