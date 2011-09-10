"Фаусту" Сокурова присужден главный приз в Венеции

Фильм "Фауст" Александра Сокурова получил главный приз кинофестиваля в Венеции, сообщает Reuters.

Картина Сокурова - последняя часть исторической тетралогии, в которую входят "Молох", "Телец" и "Солнце". В основу фильма положена первая часть поэмы Гете, а сценарий написал Юрий Арабов, который принимал участие в создании трех других фильмов.

Ранее в субботу фильму Сокурова присудили две другие награды: экуменического жюри и Future Film Festival Digital Award.

"Серебряного льва" присудили китайскому режиссеру Цаю Шанцзюну за фильм "Люди горы люди море".

Лучшими актерами были признаны Дина Йип лучшую женскую роль в фильме "Простая жизнь" гонконгского режиссера Энн Хуэй и Майкл Фассбендер за исполнение главной роли в фильме "Стыд" Стива Маккуина и Юнга в "Опасном методе" Дэвида Кроненберга.