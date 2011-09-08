Пришло время покончить с псевдоказачеством

Крымское казачество готово к слаженному и конструктивному сотрудничеству с правительством Автономной республики Крым.

Об этом заявил Верховный атаман Крымского казачьего союза Владимир ЧЕРКАШИН на круглом столе, который провел первый заместитель председателя Совета министров Крыма Павел БУРЛАКОВ, сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

Обращаясь к участникам собрания, первый вице-премьер подчеркнул, что казацкая идея имеет значительный потенциал для возрождения историко-культурного наследия украинского народа.

П.БУРЛАКОВ пригласил участников круглого стола к активному участию в реализации разработанной крымским правительством Стратегии развития Крыма до 2020 года. «Все крымчане должны объединить усилия для воплощения в жизнь этого документа, направленного на будущее развитие и процветание автономии, – подчеркнул П.БУРЛАКОВ. – Мы должны помнить, что наше самое большое достижение – стабильность в Крыму».

Верховный атаман Крымского казачьего союза отметил, что сегодня крымские казаки играют важную роль в общественной жизни республики, занимаются возрождением традиций народа, патриотическим воспитанием молодежи. «Мы поддерживаем инициативы Совета министров Крыма и готовы к слаженному и конструктивному сотрудничеству», – сказал В.ЧЕРКАШИН.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы создания Казачьего колледжа и казачьих детских летних спортивно-патриотических лагерей, проведения детских спортивных игр, фольклорных фестивалей и других национально-культурных мероприятий.

Правительство Крыма совместно с общественными организациями разработает предложения по созданию «казачьих станиц» – культурно-этнографических туристических объектов.

Как сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, в резолюции, принятой участниками круглого стола, в частности подчеркивается, что крымские казаки выражают поддержку позиции Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, правительства Украины, «которая заключается в формировании механизма конструктивного взаимодействия органов исполнительной власти и казачьих общественных организаций, привлечении казачьей общественности к решению вопросов реализации государственной политики».

«Казачество, безусловно, одно из наиболее активных, сплоченных, патриотически настроенных общественных движений. В связи с этим, приглашение, поступившее в адрес казачьих организаций от органов власти, к активному сотрудничеству в решении важных общественных проблем, конструктивно и своевременно», - говорится в резолюции.

По мнению участников круглого стола, «настало время для пересмотра многих сложившихся за последние годы реалий, связанных с деструктивными процессами в казачьем движении. Это, например, многочисленность самодеятельных казачьих и псевдоказачьих структур, сомнительные охранные фирмы, дискредитирующие казачество агрессивной и часто противозаконной деятельностью в интересах частных лиц и фирм. Это объединение под казачьими знаменами людей, которые не знают и не желают соблюдать казачьих традиций».