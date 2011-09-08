Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности на 7 позиций

Украина в рейтинге конкурентоспособности World Economic Forum 2011/2012 (WEF, Швейцария) заняла 82-е место среди 142 государств мира, включенных в исследование.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по сравнению с предыдущим рейтингом 2010/2011 украинская экономика поднялась на 7 позиций, набрав 4 балла (лидер этого года Швейцария получила 5,7 балла).

Украина оказалась между Тринидад и Тобаго (81-е место) и Намибией (83-е место), которые также набрали по 4 балла.

Среди непосредственных соседей Украины также повысили конкурентоспособность своих экономик Венгрия и Молдова, которые заняли 48-е (+4) и 93-е места (+1). Беларусь не была включена в исследование.

Больше всего потеряли румынская и словацкая экономики, которые заняли в рейтинге 77-е место (-10) и 69-е место (-9).

Менее привлекательным для инвесторов стал также крупнейший непосредственный западный сосед Украины – Польша, которая оказалась на 41-м месте (-2).

Самый большой непосредственный восточный сосед украинцев Российская Федерация заняла 66-е место, что на 3 позиции ниже предыдущего результата.

В пятерку лидеров конкурентоспособности, кроме Швейцарии, вошли Сингапур, Швеция, Финляндия и США.

Китай занял 26-е место по сравнению с 27-й позицией в исследовании 2010/2011 года.

Согласно результатам исследования, предприниматели, работающие в Украине, назвали самым большим препятствием для развития бизнеса коррупцию – 16% опрошенных.

В пятерку самых больших препятствий также вошли налоговое законодательство (14,4%), доступ к финансированию (13,6%), неэффективнaя бюрократия (10,3%) и размер налоговых ставок (9,3%).

Эксперты классифицировали Украину как „переходную экономику”, что соответствует второму из пяти уровней принятой классификации.

Самые высокие позицию среди отдельных составляющих конкурентоспособности Украина заняла по размеру рынка (38-е место), высшему образованию и профессиональной подготовке (51-е) и эффективности рынка труда (61-е).

Больше всего тянули украинскую экономику вниз в рейтинге государственные институты (131-е место), эффективность рынка товаров (129-е) и развитие финансового рынка (116-е).

В рейтинге 2009/2010 лет Украина занимала 82-ю позицию среди 133 государств.