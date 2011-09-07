Бойко надеется, что Украина и Россия договорятся полюбовно

Украина надеется, что пересмотр газовых контрактов с Россией состоится без обращения в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«У нас действительно проведена вся подготовительная работа (относительно подачи документов в суд – УНИАН), но мы знаем, что Президент Украины не оставляет возможности завершить переговоры путем, скажем так, бессудебным», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что Украина и РФ имеют очень большое стратегическое партнерство по очень многим направлениям. «Газовое направление - это одно из них, поэтому мы ждем, что все же будут продолжены переговоры», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде, и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией "Нафтогаза" для расторжения контракта.

Вчера, 6 сентября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к этим контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, во втором – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов переговоров, безрезультатно.

Недавно председатель НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена 230 долларов за тысячу кубометров газа.