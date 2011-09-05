Чернобыльцы объявили акцию протеста

В Харькове представители чернобыльских организаций объявили бессрочную акцию протеста с требованием к правительству отозвать законопроект, принятие кого может привести к уменьшению размеров социальных выплат.

Об этом корреспондента УНИАН сообщил председатель Харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас» Борис КОРОТКОВ.

По его словам, представители чернобыльских организаций Харькова требуют не принимать зарегистрированный 14 января в Верховной Раде законопроект №7562 «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда», в соответствии с которым размер пенсий и льгот чернобыльцам будет определяться не законом, а отдельным постановлением Кабинета министров Украины (рассмотрение этого законопроекта запланировано на завтра).

Б.КОРОТКОВ подчеркнул, что харьковские чернобыльцы со своими требованиями ежедневно будут выходить на площадь Свободы, «пока правительство не выполнит все социальные гарантии для льготных категорий граждан».

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ограничить или отменить социальные льготы для многих категорий населения. Так, в проекте «О гарантиях выполнения решений суда» от 14 января текущего года планируется ограничить или отменить льготы для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, чернобыльцев всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий. В проекте предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а предлагается предусмотреть, что объем льгот будет определяться решениями правительства.