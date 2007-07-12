Что делать с госзакупками, Президент решит завтра или во вторник

До вторника Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует подписать указ по определению механизма урегулирования ситуации с государственными закупками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Указ, по его словам, будет носить «больше рекомендательный характер, чем норморегулирующий».

Учитывая то, что, по мнению Президента, такой указ должен быть издан по результатам решения Совета национальной безопасности и обороны, и то, что этот орган может принимать решения путем опроса, всем членам СНБО отправлен проект указа для срочного ознакомления и внесения своих предложений.

По словам А.ШЛАПАКА, после получения ответов от членов СНБО указ будет подписан.

Как заявил А.ШЛАПАК, документ может быть подписан уже завтра, либо в понедельник-вторник.