Полтавская ОГА считает инцидент с журналистом СТБ исчерпанным

Полтавская областная государственная администрация считает инцидент с журналистом СТБ Сергеем АНДРУШКО, которому запрещали снимать праздник в Миргородском районе, исчерпанным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

По их данным, они получили от журналиста заверения об отсутствии каких-либо претензий.

«7 августа в Ромодане после вмешательства органов власти съемочной группе Сергея АНДРУШКО были созданы самые благоприятные условия для работы. Потом от него получили заверения об отсутствии каких-либо претензий», - говорится в сообщении.

Комментируя информацию С.АНДРУШКО о том, что 7 августа 2011 года в поселке Ромодан Миргородского района представитель милиции запретил ему проводить съемку, ссылаясь на якобы указание райгосадминистрации, председатель Миргородского районного совета Наталия ДУДНИК отметила: „Произошло недоразумение, которое, к счастью, нам оперативно удалось уладить. Удивляет, что эта информация появилась три недели спустя, поскольку мы были убеждены, что этот вопрос был исчерпан в тот же день”.

Как сообщал УНИАН, в УМВД Украины в Полтавской области создана специальная комиссия, которая будет расследовать инцидент со съемочной группой канала СТБ, которой запретили снимать празднование Дня поселка Ромодан Миргородского района.

Ранее в своем блоге журналист С.АНДРУШКО сообщал, что они с оператором Вячеславом ЦВЕТКОВЫМ снимали празднование Дня поселка Ромодан по просьбе общественной организации "Центр UA", когда к ним подошел сержант милиции и запретил проводить съемку. При этом милиционер заявил: «Райгосадминистрация запретила снимать. Вас никто не приглашал».

Когда журналисты выразили свое удивление и непонимание, сотрудник милиции попытался схватить видеокамеру, требовал вытащить из нее кассету с уже отснятым видеоматериалом и приказал сесть в милицейскую машину, рассказал С.АНДРУШКО По его словам, инцидент произошел через несколько минут после того, как они взяли комментарий у председателя Миргородского районного совета Н.ДУДНИК по поводу закрытия с первого сентября одной из школ Ромодана, ученикам которой предложили учебное заведение почти за двумя десятками железнодорожных путей со скоростными поездами.

Справка УНИАН. Документальный фильм из серии «Открытый доступ» снимается по инициативе общественной организации "Центр UA" в партнерстве с «Новым гражданином», в частности, о том, как можно воспользоваться новым Законом «О доступе к публичной информации».