В Ровенской области повесилась 15-летняя школьница
09:24, 02 сентября 2011Общество
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Интересовалась магией
В селе Луко Владимирецкого района Ровенской области повесилась 15-летняя школьница.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, девушка вечером 31 августа ушла в свою комнату и закрылась. Утром 1 сентября родители нашли дочь повешенной. На столе лежала записка.
В комнате девушки правоохранители обнаружили книги о магии, хиромантии, анатомии человека, карты Таро.
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