В Украине впервые открыли христианскую школу-коллегиум

04:21, 02 сентября 2011
Общество
1048 0

Сообщение из Тернополя

В Тернополе впервые в Украине открыли христианскую школу-коллегиум имени патриарха Иосифа Слепого.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, в христианском учебно-воспитательном комплексе 1-3 степени, помимо общих образовательных предметов, будут дополнительные спецкурсы, факультативы и кружки христианского направления, также с 1 по 11 класс школьники будут изучать предмет «Христианская этика».

Новое учебное заведение освятил канцлер Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви отец Андрей РОМАНКИВ.

Кроме духовенства, на открытии школы присутствовал городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, начальник городского управления образования Ольга ПОХИЛЯК, представители общественности.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter