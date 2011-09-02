В Украине впервые открыли христианскую школу-коллегиум

В Тернополе впервые в Украине открыли христианскую школу-коллегиум имени патриарха Иосифа Слепого.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, в христианском учебно-воспитательном комплексе 1-3 степени, помимо общих образовательных предметов, будут дополнительные спецкурсы, факультативы и кружки христианского направления, также с 1 по 11 класс школьники будут изучать предмет «Христианская этика».

Новое учебное заведение освятил канцлер Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви отец Андрей РОМАНКИВ.

Кроме духовенства, на открытии школы присутствовал городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, начальник городского управления образования Ольга ПОХИЛЯК, представители общественности.