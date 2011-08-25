В Киеве на зеленых насаждениях «срубили» 5 миллионов

В Киеве налоговой милицией возбуждено уголовное дело в отношении двух директоров коммунальных предприятий, которые присвоили 5 млн. грн. государственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, злоумышленники создали 7 фиктивных предприятий, которые якобы предоставляли услуги по поливу зеленых насаждений, демонтажу рекламных средств и мониторингу движения транспорта. На самом деле все эти услуги предоставлялись исключительно «на бумаге», хотя средства этим фирмам перечислялись регулярно и в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.