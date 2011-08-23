В КГГА уговаривали оппозицию не ходить с акциями по центру Киева

По состоянию на 16 часов 23 августа в Киевскую городскую государственную администрацию поступило 36 сообщений о проведении в день Независимости Украины митингов и других массовых мероприятий от разных политических сил.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра ПУЗАНОВА.

В связи с тем, что планы инициаторов проведения некоторых акций конфликтуют между собой относительно времени и места их проведения, касаются центральных улиц и площадей столицы, на которых будут проводиться общегосударственные и общегородские мероприятия, 22 августа состоялось рабочее совещание А.ПУЗАНОВА с представителями заявителей. На совещании говорилось о возможности достижения компромисса и согласования организационных моментов проведения акций для того, чтобы найти разумный баланс между правом граждан на проведение мирных собраний и правом киевлян на отдых, праздничными мероприятиями городской власти для гостей и жителей столицы Украины.

Как информирует пресс-служба, КГГА предлагала оппозиционным политическим силам пересмотреть свои заявки в части, которая делает невозможным празднование Дня Независимости в центре столицы и создает существенные препятствия для безопасности людей, обеспечения правопорядка. Переговоры с представителями разных политических сил продолжались и течение первой половины дня 23 августа.

Однако предложения городских властей о проведении митингов и движении участников акций оппозиции по не задействованным в праздничных мероприятиях площадям и улицам Киева «не были услышаны», сказано в сообщении.

«К сожалению, решения, которое удовлетворило бы все стороны, найти не удалось», - сообщил заместитель председателя КГГА.

Потому Киевская городская администрация была вынуждена обратиться в суд, чтобы ограничить право на проведение отдельных мероприятий. Иск заявлен против 13 ответчиков, среди которых есть политические партии и общественные организации как провластной, так и оппозиционной направленности, указывается в сообщении пресс-службы КГГА.

«Мы обращаем внимание, что речь идет не обо всех акциях, а лишь о тех, которые планируются на площадях и улицах города, задействованных в праздничных мероприятиях, где будет находиться большое количество киевлян и гостей столицы. Там, где такой конфликт интересов отсутствует, возражений относительно акций и митингов нет. КГГА уважает права граждан на выражение своих взглядов и мнений, но настаивает, что при этом не должны нарушаться права других граждан", - подчеркнул А.ПУЗАНОВ, добавив, что столичные власти призывают разные политсилы вместе праздновать День Независимости Украины.