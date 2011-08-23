Сегодня на 19 ж/д вокзалах можно получить медконсультацию

23 августа Министерство здравоохранения Украины устраивает акцию по предоставлению бесплатной медицинской консультации на железнодорожных вокзалах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, 23 августа с 09.00 до 13.00 на 19 железнодорожных вокзалах Украины состоится социальная акция «День здоровья», посвященная 20-й годовщине Независимости Украины.

Работники железнодорожного транспорта и пассажиры в этот день смогут бесплатно получить медицинскую консультацию в мобильных офисах, которые будут расположены в помещениях железнодорожных вокзалов.

В рамках акции мероприятия медицинского профилактическо-просветительского проекта „Мастерская здоровья” будут проводиться на железнодорожных вокзалах Луганска, Ивано-Франковска, Львова, Ривне, Тернополя, Черновцов, Ужгорода, Николаева, Одессы, Херсона, Харькова, Хмельницкого, Винницы, Днепропетровска, Кривого Рога, Запорожья, Симферополя и Киева (ст. Дарница и Киев-Пассажирский).