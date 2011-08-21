Госкино предлагает желающим 70 млн. на съемки фильмов

Впервые в рамках конкурса на получение государственных средств в Украине состоится новая для отечественного кинопространства процедура - питчинг проектов, по результатам которого между победителями конкурса Государственным агентством Украины по вопросам кино на реализацию проектов будет распределено 70 млн. грн. бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как отмечается в сообщении, так называемые питчинг-сессии давно являются традиционной для международного кинопространства практикой проведения конкурсов-презентаций новых кинопроектов на начальных стадиях реализации. За ограниченный промежуток времени претендентам предоставляется возможность убедить профессиональных игроков кинобизнеса - инвесторов и представителей киностудий - в том, что новый проект стоит того, чтобы вкладывать в него деньги.

В этом году в Украине впервые именно таким образом будут определяться победители второго тура. Питчинг кинопроектов, отобранных по результатам первого этапа конкурса, будет проведен в конце августа Экспертной комиссией по вопросам кинематографии Государственного агентства Украины по вопросам кино, в состав которой входят признанные специалисты киноотрасли: Роман БАЛАЯН, Олег ФИАЛКО, Сергей БОРДЕНЮК, Владимир ВОЙТЕНКО, Анатолий МАТЕШКО, Антон ПУГАЧ, Андрей ХАЛПАХЧИ, Алик ШПИЛЮК и другие. В программе отбора этого года конкурируют более 100 кинопроектов.

В целом, процедура получения государственных средств на создание кино в этом году претерпела значительные изменения. Конкурс кинопроектов для формирования Программы производства и распространения фильмов на 2011-2012 гг. проходит по новым требованиям: оцениваются не просто сценарии фильмов, как это было раньше, а кинопроект в совокупности. Претенденты на господдержку кроме сценария фильма представляют режиссерское видение произведения, маркетинговую стратегию, фестивальную или прокатную историю фильма.