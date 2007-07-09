В Киеве открылся Городской центр ребенка (телефон, адрес)

В Киеве на Троещине по адресу проспект Маяковского, 28-в состоялась презентация Городского центра ребенка в рамках Программы Службы по делам несовершеннолетних КГГА «Городской центр ребенка».

Как передает корреспондент УНИАН, основными направлениями деятельности центра является работа с детьми и семьями в трудных жизненных обстоятельствах, координация реабилитационной работы структурных подразделений Службы по делам несовершеннолетних, развитие семейных форм воспитания, научно-методической обеспечение. В ГЦР родители, которые намериваются взять на воспитание ребенка, могут реально оценить собственные силы и возможности принятия ребенка в семью, ознакомиться с процедурой подготовки документов, получить психологическую, социально-педагогическую и юридическую помощь, узнать о влиянии генетической и социальной наследственности на ребенка.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Виталия ЖУРАВСКОГО, ГЦР – это новация в Украине, на которую в бюджете на этот год выделено 300 тыс. грн.

Как сообщил журналистам начальник Службы по делам несовершеннолетних Николай КУЛЕБА, осенью планируется утвердить Центр как юридическое лицо, а в следующем году – переехать в новое помещение на ул. Дегтяревская, 3, а в старом – сделать «горячую» линию.

В.ЖУРАВСКИЙ также сказал, что сегодня в Украине на 1 ребенка-сироту – 20 семей, у которых есть желание, но которые не могут взять на воспитание ребенка. В то же время, он сообщил, что, не смотря на сокращение за последние годы усыновлений со стороны иностранцев, необходимо и дальше работать над тем, чтобы дети оставались в украинских семьях.

По словам Н.КУЛЕБЫ, в специальной подготовке к воспитанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, нуждаются также их родственники, которые в большинстве случаев становятся опекунами.

Как отметила руководитель ГЦР Виктория ЕЙДЕМИЛЛЕР, центр работает ещё с февраля 2007. За это время персонал подготовил к усыновлению 20 семей, предоставил 200 телефонных консультаций и 386 – индивидуальных. Ведь с таким ребенком «нужно работать, а не просто любить», – сказала В.ЕЙДЕМИЛЛЕР.

Обратиться в ГЦР можно по тел.: 5482323.

Справка УНИАН. Согласно данным Службы по делам несовершеннолетних, в Киеве с мая 2006 количество детских домов семейного типа возросло с 1 до 7, приемных семей – сократилось с 18 до 10.

За первое полугодие 2007 в Киеве стали сиротами 327 детей, из них устроено под опеку – 157 (48 %), усыновлено – 7 (2,1 %), в детские дома семейного типа устроено – 12 (3,6 %), в государственные учреждения – 67 (20 %).