В «Борисполе» задержали вероятного террориста, которого искал Интерпол

В аэропорту «Борисполь» задержан гражданин Великобритании, который находился в международном розыске.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в конце июля пограничники получили письмо от Посольства Федеративной Республики Германии в Украине о розыске гражданина Великобритании М., 1983 года рождения, который был причастен к совершению преступлений на территории Германии и находился в международном розыске. Соответствующая информация была оперативно доведена до подразделений пограничного ведомства на направлениях вероятного пересечения государственной границы этим иностранцем.

6 августа, во время оформления пассажиров рейса № 225 сообщением «Киев - Лондон», инспектором пограничной службы был обнаружен на паспортном контроле иностранец, который по общему описанию (конкретных данных было мало) был похож на разыскиваемого гражданина. Проверка по соответствующим базам украинских правоохранительных органов результатов не дала. Однако пограничники оперативно связались с отделом криминальной полиции Посольства ФРГ в Украине и с Украинским бюро Интерпола с целью получения дополнительной информации и проверки имеющихся данных. Пограничники получили дополнительную подтверждающую информацию, что дало правовое основание для задержания этого гражданина.

Подозреваемый был аккуратно выведен из общего потока пассажиров (по имеющимся данным, он мог быть причастен к террористической деятельности) и задержан в соответствии с Европейской конвенцией «О розыске преступников, которые скрываются от следствия и суда на территории стран Европы».

Через час иностранец был передан сотрудникам Линейного отдела на воздушном и водном транспорте ГУ МВД Украины в аэропорту «Борисполь» для передачи сотрудникам Украинского бюро Интерпола для дальнейшего принятия соответствующих мер.