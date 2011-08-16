Профсоюзы призывают не соглашаться на минимальную зарплату

Национальный форум профсоюзов Украины призывает профсоюзы не соглашаться и требовать продолжения переговоров между рабочей группой профсоюзов, правительством и работодателями об определении в проекте госбюджета-2012 размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы и размера базового тарифа единой тарифной сетки для работников бюджетной сферы с учетом требований Конституции и законов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НФПУ.

«Переговорное решение может заморозить бедность в Украине как минимум еще на один год, поскольку темпы роста минимальных гарантий оплаты труда не соответствуют реальному прожиточному минимуму в стране», - подчеркнул заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что размер прожиточного минимума и стоимости потребительской корзины на одного гражданина должны пересматриваться раз в 5 лет, последний раз это было сделано еще в 2000 году.

Решение поднять размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть размер минимальной заработной платы до 1098 грн. в 2012 году, нарушает 48 статью Конституции Украины, Закон «О прожиточном минимуме», решения Конституционного Суда Украины от 22.05.2008 № 10 рп/2008 и ряд нормативных актов, защищающих права граждан Украины, считают в НФПУ.

НФПУ призывает правительство принять постановление «Об утверждении наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения», пересчитать и утвердить реальную стоимостный предел прожиточного минимума и уже затем, путем переговоров с представителями профсоюзов и работодателей, принять и утвердить уровень минимальной зарплаты в Украине.

Как сообщалось, в Федерации профсоюзов Украины заявили, что 12 августа завершились продолжительные переговоры между профсоюзами, правительством и работодателями по определению в проекте государственного бюджета на 2012 год размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы и размера базового тарифа единой тарифной сетки для работников бюджетной сферы.

Результатом стало запланированное правительством в 2012 году повышение размера прожиточного минимума и установление среднего размера минимальной заработной платы в 1098 грн.

«Переговоры были чрезвычайно сложными и физически, и интеллектуально. Пожалуй, в этом году впервые стороны искали реальные компромиссы, а не тянули одеяло только на себя. Результат таков: правительственная сторона все же нашла возможность поднять планку стартовых предложений на 47 гривен и установить размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, а затем размер минимальной заработной платы 1098 гривен в среднем в 2012 году», - сообщил исполняющий обязанности председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК.