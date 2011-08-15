УМВД обнаружило преступную группу в Севастопольской горадминистрации

Следственное управление УМВД Украины в городе Севастополе передало в суд уголовное дело против преступной организации, состоявшей из должностных лиц коммерческих предприятий и Главного управления жилищно-коммунального хозяйства городской госадминистрации, которая действовала в сфере ЖКХ города.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, противозаконная деятельность организации, возглавляемой директором коммерческого предприятия, была пресечена сотрудниками севастопольского УБОП УМВД Украины в городе.

Как выяснилось, злоумышленник с целью завладениями деньгами из госбюджета, создал преступную организацию с вовлечением в нее должностных лиц коммерческих предприятий и ГУ ЖКХ ГГА. С помощью членов преступной группировки, он обеспечил победу в тендере своему предприятию, а через несколько дней подписал с Главным управлением ЖКХ ГГА договор подряда на поставку, установку, и выполнение монтажных работ по оснащению многоквартирных жилых домов Севастополя приборами учета воды.

На счет предприятия злоумышленника главным управлением ЖКХ ГГА в течение года было перечислило более 3 млн. 900 тыс. грн. бюджетных средств. Злоумышленник обналичил более 3 млн. 300 тыс. грн. при помощи карточного счета, который был открыт на одного из членов преступной группировки.

В отношении участников преступной организации было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.1 и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия было установлено, что организатор преступной организации выполнил работ на общую сумму 500 тыс. грн. Остальные деньги он распределили между членами организации, а также использовал для аренды офисных и складских помещений, оплаты труда рабочих.

С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество и счета членов преступной организации на общую сумму 3 млн. 200 тыс. грн.