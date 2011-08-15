Милиция накрыла банду, которая 3 года грабила фермеров

В Херсонской области обезврежена банда, которая в течении трех лет грабила фермерские хозяйства.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, заявления о нападениях на фермерские хозяйства стали поступать в милицию с 2009 года. В этот же период аналогичные преступления регистрировали и в Николаевской области. Схема совершения преступлений во всех случаях была одинаковой: ночью злоумышленники проникали на территорию хозяйства, связывали охранника, после чего забирали трактор, а также культиваторы и сеялки. Причем грабители угоняли исключительно новые трактора, которые стоили от 100 до 200 тыс. грн.

В начале июля сотрудники херсонской милиции получили информацию, что в Баштанском районе Николаевской области совершено очередное нападение на фермерское хозяйство. В результате оперативникам удалось задержать две группы грабителей. Двоих злоумышленников поймали, когда они полевыми дорогами перегоняли трактор. Еще троих, напавших на охранника, задержали в лесопосадке.

Преступная группа насчитывала 8 человек в возрасте от 20 до 49 лет. Покупателей они подыскивали в соседних районах Херсонской и Николаевской областей, при этом объясняли, что трактора белорусские, завезены в Украину нелегально, поэтому документов на них нет. Фермеры покупали технику за полцены - по 60 до 100 тыс. грн. за трактор.

Установлено 5 эпизодов незаконной деятельности организованной группы.

Вся сельхозтехника возвращена законным владельцам.

Следственным управлением УМВД в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).