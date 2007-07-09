Лукашенко наградил Ротару
В Витебске проходит "Славянский базар"
|София РОТАРУ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, награда вручена в рамках церемонии официального открытия фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
«Мы награждаем выдающуюся певицу, прекрасную женщину и доброго друга Беларуси», - сказал А.ЛУКАШЕНКО, вручая награду.
В свою очередь, С.РОТАРУ ответила, что для нее «большая честь получить награду на этом прекрасном празднике дружбы и любви».
Как сообщал УНИАН, в белорусском городе Витебск с 6 по 14 июля проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
В рамках фестиваля состоятся Международный детский музыкальный конкурс, а также конкурс исполнителей эстрадной песни, в которых примут участие по 22 исполнителя.