Летом Ющенко хочет осуществить свою давнюю мечту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время летнего отпуска планирует с семьей спуститься на лодке горной рекой.

Об этом он сказал в воскресном интервью телеканалу «Интер».

«У меня, как у маленького мальчика, есть идея – вместе со своей семьей сесть в надувную лодку и проплыть по горной реке в Западной Украине”, - сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что сейчас он «вынашивает этот план».

Президент сознался, что об этом он мечтает уже свыше 20 лет. Он надеется, что этим летом эту мечту удастся реализовать.

«Все дети, начиная от Тараса, озабочены, какое нужно, чтобы было весло, какой жилетик должен быть... какую провизию нужно брать”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент рассказал об увлечении своего наименьшего сына Тараса казачеством. Рассказывая ему об этом походе, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я Тарасу сказал, что это будет абсолютно казацкий режим, так казаки ходили».

По словам В.ЮЩЕНКО, его дочки также готовы к «казацкому режиму». В частности, Софийка едет перед тем в пласт в горы. Будет там закаляться и даже два дня будет обходиться без еды.

«Я хотел бы дня три провести вместе с ними всеми, найти место в графике своего рабочего лета”, - отметил Президент Украины.