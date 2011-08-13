Серийного убийцу приговорили к смертной казни

В США суд приговорил серийного убийцу к смертной казни, сообщает Би-би-си.

Энтони Соуэлла признали виновным в убийстве 11 женщин, чьи останки были найдены спрятанными у него дома и во дворе.

Судья не принял во внимание аргументы защиты о том, что у Соуэлла было трудное детство и у него есть отклонения в психическом развитии, которые и привели к преступлениям.

Как утверждало обвинение, бывший морской пехотинец обычно убивал женщин, имевших пристрастие к алкоголю или наркотикам, которыми он и заманивал их в свой дом.