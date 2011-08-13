Серийного убийцу приговорили к смертной казни
03:15, 13 августа 2011Общество
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11 женищы лежали дома и во дворе
В США суд приговорил серийного убийцу к смертной казни, сообщает Би-би-си.
Энтони Соуэлла признали виновным в убийстве 11 женщин, чьи останки были найдены спрятанными у него дома и во дворе.
Судья не принял во внимание аргументы защиты о том, что у Соуэлла было трудное детство и у него есть отклонения в психическом развитии, которые и привели к преступлениям.
Как утверждало обвинение, бывший морской пехотинец обычно убивал женщин, имевших пристрастие к алкоголю или наркотикам, которыми он и заманивал их в свой дом.
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