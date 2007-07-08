Гриценко считает назначение Кузьмука нелегитимным

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что назначение вице-премьер-министром Александра КУЗЬМУКА является нелегитимным.

Об этом он заявил в интервью радио “Свобода”.

“По моему мнению, не должно быть генерала в должности вице-премьера. Я думаю, что это противоречит закону, поскольку по закону, действительно, военнослужащие, которые носят погоны, могут отправляться в гражданские структуры и занимать определенные должности, но перечень этих должностей утверждается указом Президента. В указе Президента нет должности вице-премьер-министра из категории “генерал армии Украины”, не должно быть и генерала в должности вице-премьера”, - сказал А.КУЗЬМУК.

“Поэтому, в этом смысле я считаю, что это назначение было непродуманным и нелегитимным. Если бы оно было решено таким образом, что Александр Иванович написал рапорт об освобождении из рядов вооруженных сил, и после этого занял эту должность – это было бы правильно”, - уточнил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Верховная Рада Украины освободила Владимира РАДЧЕНКО с должности вице-премьер-министра по вопросам национальной безопасности и обороны и назначила на эту должность А.КУЗЬМУКА.