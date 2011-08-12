В Праздник меда участвует единственная в Украине школа пчеловодов
03:09, 12 августа 2011Общество
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Приближается Медовый Спас
13 августа в Полтаве состоится юбилейный – 15-й Праздник меда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель Союза пчеловодов Полтавы и Полтавского района Наталья СЕНЧУК.
По ее словам, прибыть в Полтаву на празднование накануне Медового Спаса планируют 18 пасечников
Впервые на празднике свою продукцию представит Гадячская школа - единственная в Украине, готовящая пчеловодов.
В рамках праздника состоятся викторины, конкурсы и праздничный концерт.
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