ЦИК просит 19 миллионов на выборы

Центральная избирательная комиссия, в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Украины, утвердила объемы расходов для включения в бюджетный запрос по двум бюджетным программам к проекту Государственного бюджета Украины на 2012 год.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, данное решение принято сегодня на заседании ЦИК, которое состоялось под председательством Владимира ШАПОВАЛА.

Согласно принятому решению, ЦИК подала предложения к бюджетному запросу по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" в сумме 19 миллионов гривень, а также по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" в сумме 18 миллионов 889 тысяч гривень.

Кроме того, ЦИК рассмотрела личные заявления о сложении полномочий членов территориальных избирательных комиссий. По итогам этого рассмотрения ЦИК внесла отдельные изменения в состав ТИК, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов, сформированных в соответствии с постановлением Комиссии от 15 сентября 2010 года № 355 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения, городов Киева и Севастополя), районных в городе Севастополе избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов". В частности, в двух регионах досрочно прекращены полномочия 2 членов территориальных избирательных комиссий.

Во время заседания также рассмотрены текущие вопросы функционирования Государственного реестра избирателей.