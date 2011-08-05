В Киеве ограничат движение транспорта по бульвару Леси Украинки

В Киеве в связи с капитальным ремонтом проезжей части на бульваре Леси Украинки, с 06:00 6 августа до 06:00 8 августа 2011 года будут частично ограничено движение автотранспорта на участке от ул. Бастионной до ул. Кутузова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, в связи с выполнением работ по текущему ремонту проезжей части с заменой гидроизоляции транспортной развязки через Надднепрянское шоссе Южного мостового перехода, эстакада № 2 (ПМП – мост Патона) с 21:00 5 августа 2011 года до 07:00 8 августа 2011 года будет частично ограничено движение автотранспорта. Также в связи с ремонтом проезжей части с заменой гидроизоляции на путепроводе на пересечении ул. Киквидзе с железнодорожными путями станции «Киев-Московский» с 01:00 6 августа до 07:00 8 августа 2011 года будут частично ограничено движение автотранспорта.

Руководство КК «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с временными ограничениями движения транспорта.