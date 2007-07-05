Гурвиц - это не памятник Екатерине II, это памятник основателям Одессы
И никаких "вызовов" украинской общественности
|Эдуард Гурвиц
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя соответствующие заявления представителей различных политических партий и движений.
По мнению мэра, речь «идет исключительно о нашем стремлении воспроизвести историческое лицо города”.
Как сказал Э.ГУРВИЦ, “памятник был установлен именно в честь основателей Одессы. Эти люди сделали для города чрезвычайно много. Там действительно есть и Екатерина II. Но есть и граф Потемкин, и Иосиф Дерибас, и Франц Деволан”.
“Памятник основателям Одессы представляет большую художественную ценность. Он будет восстановлен таким, каким стоял на площади до варварского снесения много лет назад. Я убежден, что выступать против воссоздания исторического лица Одессы огромная ошибка», - отметил Э.ГУРВИЦ.
Как сообщал УНИАН, горсовет Одессы 4 июля принял решение «О порядке реконструкции Екатерининской площади», которым предусмотрено установление здесь монумента Екатерине II и осуществление текущего ремонта окружающих домов и мостовой.
В тот же день активисты партии «Реформы и порядок», Украинской народной партии, НРУ, «Свободы», представители Украинского казачества пикетировали здание Одесского горсовета, протестуя против установления в центре города памятника российской императрице Екатерине II (одесские депутаты еще называют его памятником основателям Одессы).
Участники пикета держали в руках флаги своих политических сил и плакаты «Установление памятника Екатерине II – государственное преступление!”, „Коронованная проститутка – не идеал для молодежи Украины”, «Гурвиц – провокатор!», «Екатерины II в Одессе не будет – Гурвица тоже!».