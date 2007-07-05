Шуфрич советует Ющенко не ехать в Донецк, а остаться дома

Министр по чрезвычайным ситуациям и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ высказал возмущение тем, накануне приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецк Управление государственной охраны требует списки "неблагонадежных".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня журналистам в Донецке.

"Меня только что руководство Главного облуправления МЧС поставило в известность, что на совещании, где готовился приезд ЮЩЕНКО, попросили списки неблагонадежных людей. Меня это несколько удивило", - сказал Н.ШУФРИЧ. При этом он акцентировал, что "вопрос был следующий: дать фамилии людей, которые критически оценивают действия ЮЩЕНКО".

"Я дал приказ подать список от Главного управления МЧС Донецкой области с одной фамилией - ШУФРИЧ Нестор Иванович. Потому что, если сегодня кто-то боится критики, то пусть тогда воздержится и будет дома", - считает министр.

По его мнению, "сегодня надо с уважением относиться к любым ситуациям, а тем более надо уважать граждан, каждый гражданин Украины имеет право на свою точку зрения".

"Я скажу: я это терпеть не буду и, безусловно, фамилия подана будет одна ШУФРИЧ Нестор Иванович", - еще раз подчеркнул министр.

Факт составления таких списков Н.ШУФРИЧ назвал "возмутительным и унизительным прежде всего для ЮЩЕНКО и его окружения".

"Я уже не говорю, что это унижает и возмущает наши части. Никаких фамилий давать не будем. Я сказал: дадим одну фамилию руководителя", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В. ЮЩЕНКО посетит Донецк 6 июля. Он примет участие в торжествах по случаю 75-летия образования Донецкой области.