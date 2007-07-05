«Главред-медиа» покупает журнал «Профиль-Украина». Пресс-конференция в УНИАН

11:07, 05 июля 2007
Общество
325 0

15-30 В УНИАН с трансляцией на 5 канале состоится совместная пресс-конференция президента холдинга «Главред-медиа» Виктора Шлинчака, соучредителя издательского дома «Профит Пресс» Александра Морева  и руководителя  проекта «Профиль-Украина» Максима Павленко о подписании  договора  о приобретении  холдингом «Главред-медиа» имущественных и интеллектуальных прав  на  журнал «Профиль-Украина». Во время пресс-конференции будет объявлено  имя нового  руководителя проекта (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Регистрация на месте  по редакционным удостоверениям.

Внимание! Пресс-конференция перенесена с 13-30

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter