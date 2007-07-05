«Главред-медиа» покупает журнал «Профиль-Украина». Пресс-конференция в УНИАН

15-30 В УНИАН с трансляцией на 5 канале состоится совместная пресс-конференция президента холдинга «Главред-медиа» Виктора Шлинчака, соучредителя издательского дома «Профит Пресс» Александра Морева и руководителя проекта «Профиль-Украина» Максима Павленко о подписании договора о приобретении холдингом «Главред-медиа» имущественных и интеллектуальных прав на журнал «Профиль-Украина». Во время пресс-конференции будет объявлено имя нового руководителя проекта (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Внимание! Пресс-конференция перенесена с 13-30