«Главред-медиа» покупает журнал «Профиль-Украина». Пресс-конференция в УНИАН
11:07, 05 июля 2007Общество
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15-30 В УНИАН с трансляцией на 5 канале состоится совместная пресс-конференция президента холдинга «Главред-медиа» Виктора Шлинчака, соучредителя издательского дома «Профит Пресс» Александра Морева и руководителя проекта «Профиль-Украина» Максима Павленко о подписании договора о приобретении холдингом «Главред-медиа» имущественных и интеллектуальных прав на журнал «Профиль-Украина». Во время пресс-конференции будет объявлено имя нового руководителя проекта (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
Внимание! Пресс-конференция перенесена с 13-30
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