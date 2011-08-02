Прокуратура преследует налоговых должников

Органами прокуратуры с начала года по результатам проверок возмещения НДС возбуждено 119 уголовных дел с убытками более чем 81,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В суд с обвинительным заключением направлено 64 уголовных дела с убытками 80,6 млн. грн. В ходе досудебного следствия возмещено 10,7 млн. грн., еще на 8,6 млн. грн. наложен арест на имущество обвиняемых.

Сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров по вопросам взыскания НДС, составляет 166,8 млн. грн. С учетом добровольного возмещения реально взыскано в бюджет почти 100 млн. грн. налогового долга. Прокурорами обеспечено участие в 348 делах по вопросам взыскания НДС, возбужденных по искам других лиц. По результатам рассмотрения данных дел предотвращено непоступление в бюджет или взыскание с государства средств на сумму 640,6 млн. грн.