UMC планирует летом осуществить в Киеве коммерческий запуск сети CDMA

Компания UMC коммерческий запуск сети CDMA-450 в Киеве планирует осуществить летом этого года, а к середине 2008 года услуги высокоскоростного беспроводного Интернета с использованием CDMA-сети будут доступны в семи крупнейших городах Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании.

По состоянию на сегодняшний день, компанией UMC уже установлены семь базовых станций стандарта СDMA-450 в Киеве и начато техническое тестирование оборудования.

Новая сеть, функционирующая в диапазоне 450-МГц, позволит UMC предоставлять своим клиентам в крупнейших городах Украины такие дополнительные услуги, как высокоскоростная передача данных, мобильный доступ в Интернет, видеосвязь и электронная почта. На первом этапе услуги по высокоскоростной передаче данных будут доступны корпоративным клиентам UMC (по данным компании, доля компании UMC в корпоративном сегменте составляет около 70%).

«Уже сейчас многие наши клиенты, особенно крупнейшие украинские корпорации, хотят получить больше, чем просто голосовые услуги. UMC, первый среди операторов мобильной связи, даст нашим клиентам высокоскоростной мобильный Интернет и услуги по передаче данных на скорости до 3.1 Мбит/c. По сути, это скорость связи третьего поколения», - отметил генеральный директор компании UMC Павел ПАВЛОВСКИЙ.