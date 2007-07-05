Заключение суда: жилищные тарифы в Киеве повышены законно

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Киевской городской государственной администрации на постановление Хозяйственного суда г. Киева от 27 апреля с.г. о признании противоправными и отмене решений и распоряжений Киевского городского совета о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, решением Апелляционного суда от 27 июня упразднено постановление предыдущей судебной инстанции – Хозяйственного суда города Киева.

Таким образом, отмечается в сообщении КГГА, в городе остаются действительными тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые были утверждены решением сессии Киевсовета «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» от 8 февраля 2007 г.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Хозяйственный суд Киева признал незаконным распоряжение КГГА от 30 октября 2006 года о повышении тарифов на ЖКУ и упразднил их.

27 апреля 2007 года Хозяйственный суд г. Киева принял решение о признании противоправными и отмене решений Киевского городского совета от 8 февраля 2007 года «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» и распоряжений Киевской городской государственной администрации от 12.02.2007 г. №141, от 12.02.2007 г. №142, от 12.02.2007 г. №143, от 12.02.2007 г. №144, которые предусматривают увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 1,8-2 раза.

В том случае, если решение вступило бы в силу, в Киеве были бы действующими тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые были установлены до 30 декабря 2006 года и утверждены распоряжениями Киевской городской государственной администрации в 2001-2004 годах.

В конце мая первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил журналистам, что КГГА подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27 апреля о признании незаконными тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установленные в феврале.