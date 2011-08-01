Горел Никитский ботанический сад

В Никитском ботаническому саду в Крыму сгорело 5 гектаров сухой травы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 31 июля в 12.16 от граждан по телефону поступило сообщение о загорании травы в районе Никитского ботанического сада, который находится на территории Массандровского поселкового совета.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что на двух участках горит трава и другие растения на площади приблизительно 1,5 га. Из-за сильного берегового ветра огонь быстро распространялся, гашение пожара осложнял горный рельеф местности.

В 14.00 в районе с. Никита был обнаружен еще один очаг возгорания площадью около 1,5 га.

К месту пожара дополнительно было направлено 4 пожарных отделения г. Алупка, одно отделение пгт Гаспра и 100 человек личного состава.

В 16.00 общая площадь пожара уже составляла приблизительно 5 га.

Всего на пожаре работали 143 человека личного состава МЧС Украины в АР Крым, 30 человек внутренних войск, 20 сотрудников МВД, 50 человек береговой охраны Минобороны Украины, 9 работников коммунальных служб, 4 экипажа ГАИ. Был задействован вертолет Ми-8 МЧС Украины.

В 16.17 пожар был локализован, в 19.30 - ликвидирован.

Предварительная причина загорания – неосторожное обращение с огнем.

На месте пожара организован постоянный мониторинг за территорией.