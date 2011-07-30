Добкин об Ираке, штрафе, танках и прежнем руководстве

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН считает, что часть штрафа за срыв сроков поставки первой партии бронетранспортеров БТР-4 в Ирак должно компенсировать прежнее руководство госпредприятия «Завод имени Малышева».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, так руководитель области прокомментировал штрафные санкции, которые Ирак применил к Украине за срыв установленных в двустороннем порядке сроков поставок 26 бронетранспортеров БТР-4.

М.ДОБКИН считает, что в задержке была вина и завода Малышева, и субподрядчиков. В частности, была проблема с оружейными стволами, которые производятся не в Харькове.

По его словам, на сроки выполнения контракта также повлияло то, что завод им. Малышева раньше не производил БТРы. «Не забывайте, что Украина никогда до этого не делала БТРов. Мы фактически создали новое современное оружие, которое сегодня не вызывает нареканий у тех, кто будет его эксплуатировать. Учитывая умение наших танкостроителей делать современные танки и расширив линейку до нескольких образцов военной техники, можно говорить о том, что Украина способна занять на рынке вооружения свою нишу. Так сложилась сегодня конъюнктура, что танки закупают только в комплекте с другой военной техникой», - отметил М.ДОБКИН.

Губернатор высказал мнение, что часть штрафа за срыв сроков поставок БТРов по иракскому контракту должно компенсировать прежнее руководство завода имени Малышева.

«Если бы на заводе не было проблем, которые создавало прежнее руководство предприятия своей бездеятельностью, не было бы и проблем со сроками контракта. Я думаю, что будут определенные претензии со стороны правоохранительных органов, потому что эти деньги кто-то должен будет компенсировать государству или предприятию. Я считаю, что частично вина лежит на прежнем руководстве завода, и если будет возбуждено уголовное дело по компенсации, то часть денег должно компенсировать именно прежнее руководство», - отметил М.ДОБКИН.

Он также выразил убеждение, что нынешний заказ на заводе им. Малышева выполняется и будет выполняться.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина подписала с Ираком контракт, согласно которому должна поставить до марта 2012 года 420 единиц БРТ-4. Стоимость контракта, которым предусмотрены, в частности, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. дол.

БТР-4 разработаны Харьковским КБ им. Морозова, которое на своих производственных мощностях обеспечило выпуск первой партии БТР-4 для Ирака. Соисполнителем контракта выступает Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков).

Первая партия в количестве 26 единиц БТР-4 (в том числе других спецмашин) была отправлена из Харькова в конце 2011 года.

В то же время иракская сторона за несвоевременную поставку БТРов вычла 3 млн. дол. в качестве штраф из 21 млн. дол. оплаты за бронетранспортеры.