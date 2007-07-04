Стельмах поддержал Порошенко, говоря о слухах про ревальвацию гривни

18:38, 04 июля 2007
Общество
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Темпы роста - высокие, инфляция - умеренная

Владимир СТЕЛЬМАХ
На сегодня нет оснований для ревальвации гривни. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Неправда, нет оснований для таких решений», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной ревальвации национальной валюты.

Среди основных причин сохранения курса гривни на нынешнем уровне В.СТЕЛЬМАХ назвал высокие темпы развития экономики, а также умеренный уровень инфляции.

«Я не знаю, кто запустил эти сплетни, да еще и связывают с выборами, с оттоком капитала. Нет у нас проблем», - заявил В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, глава Совета Нацбанка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции 3 июля заявил, что НБУ имеет все возможности для того, чтобы удерживать курс гривни в определенных рамках курсовых колебаний (4,95-5,25 грн./долл. - УНИАН). Он напомнил, что Основы денежно-кредитной политики, включая и курсовую политику, утверждает Совет НБУ.

«На сегодняшний день мы, абсолютно четко, обсудив этот вопрос, можем заверить специалистов в том, что никаких изменений в Основы денежно-кредитной политики не планируются, включая курсовые показатели. Информация относительно будто бы спланированной ревальвации или девальвации национальной валюты является такой, что не соответствует действительности, и без Совета НБУ сделать это невозможно. Этот процесс находится под нашим контролем», - сказал он.

 

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