Бывший милиционер, грабя квартиру, ранил хозяев

Черниговские правоохранители задержали преступника, который пытался ограбить квартиру директора исторического музея и нанес телесные повреждения Сергею ЛАЕВСКОМУ и его жене.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе городского отдела милиции.

Как уточнили в пресс-службе, злоумышленника задержали на протяжении суток. Им оказался бывший сотрудник милиции, уволенный весной этого года за нарушение дисциплины.

Вчера, 3 июля, около 5 часов утра молодой мужчина проник в квартиру директора музея с целью завладеть чужим имуществом (там он нашел ноутбук). Хозяева оставили на ночь открытым окно на третьем этаже вблизи пожарной лестницы, этим и воспользовался преступник.

Первой проснулась жена, на нее вор кинулся с ножом, потом ранил директора музея. Злоумышленник выломил входную дверь и скрылся.

С.ЛАЕВСКИЙ с женой находятся в больнице. Обоим сделаны операции.

Уголовное дело возбуждено по факту грабежа. Сейчас ведется следствие.