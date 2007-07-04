В Крыму мужчина зверски убил воспитательницу детского сада

В Армянске (Крым) задержан 31-летний ранее судимый житель Херсонской области, зверски убивший воспитательницу детского сада.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымской милиции, мужчина, который до этого успел выпить "за встречу" и поссориться со своим знакомым, очутился у ворот детского сада. "Решив, что лучшего места для ночлега не найти, перелез через забор и пошел в направлении детской площадки", - сообщает ЦОС.

В эту ночь женщина-сторож заболела и на дежурство не вышла, сторожить детский сад отправилась ее 42-летняя дочь, которая работала там воспитателем.

Воспитатель попыталась прогнать незнакомца с территории детсада, однако тот на просьбы не реагировал. Тогда женщина попыталась силой вывести пьяного за забор, но он схватил воспитательницу за шею и стал душить. Затем, зверски избив женщину и разорвав на ней всю одежду, мужчина убежал.

Утром тело воспитательницы обнаружил повар детсада, он и сообщил о случившемся в милицию.

"Несмотря на неочевидный характер преступления, отсутствие реального мотива и свидетелей его совершения, сотрудники Армянского горотдела милиции оперативно вышли на след подозреваемого", - отмечают в крымском Главке МВД. Злоумышленник арестован, в настоящее время по делу ведется следствие.