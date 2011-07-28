Подростки стали меньше читать

Социологи констатируют значительное снижение количества книг, которые читают подростки.

В частности, директор Института социологии образования Российской академии образования, академик РАО Владимир СОБКИН в интервью Институту Горшенина сообщил, что проводит исследования по динамике детского чтения на протяжении 35 лет начиная с 1975 года.

И сегодня он может констатировать, что чтение в подростковой среде вытесняется. «Если подросток 70-х читал около 40 книг в год, то сегодня он читает около 9. Это другой читательский опыт. Сегодняшний подросток – это другой читатель, с другим набором ценностных ориентаций. То, что он читает, в основном – это школьная программа. За рамками школьной программы мало что читают», - отметил В.СОБКИН.

«То, что не формируется мотивация к чтению, – это беда», - добавил он.