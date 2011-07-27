Президента просят вернуть государству контроль над «Индаром»

Экс-руководители ЗАО «Индар» просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА предпринять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.

Об этом говорится в открытом письме к главе государства, копия которого передана УНИАН. Документ подписали бывший председатель правления ЗАО «Индар» доктор биологических наук Алексей ЛАЗАРЕВ и бывший заместитель председателя правления ЗАО «Индар» по юридическим и экономическим вопросам Виктор РОМАНЮК.

Как отмечают авторы письма, «мы, ведущие менеджеры инсулинового завода «Индар», крайне обеспокоены событиями на предприятии, которые привели к потере Украиной стратегически важного актива, – контрольного пакета акций ЗАО «Индар» в количестве 70,7%, принадлежавших государству».

По словам А.ЛАЗАРЕВА и В.РОМАНЮКА, «государство в лице Кабинета министров Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, которые на протяжении трех лет совместными усилиями защищали интересы государства, позволило кучке мошенников, которые похитили государственный пакет акций, а до этого довели до банкротства и ликвидировали два других государственных предприятия, захватить инсулиновый завод «Индар», и уже больше двух недель издеваются над работниками и больными».

По убеждению авторов письма, «захват инсулинового завода «Индар» представителями оффшорной фирмы – это варварское событие в столице нашего государства, котороя является причиной больших проблем для организации производства инсулинов и обеспечения ими украинских больных сахарным диабетом, а также выполнением уже заключенных договоров по поставкам инсулинов производства завода «Индар» в Бразилию, Российскую Федерацию, Сирию, Казахстан, Молдову и др.».

Как отмечается в документе, «коллектив предприятия понимает свою ответственность перед украинскими и зарубежными больными сахарным диабетом, однако не имеет возможности исполнять должностные обязанности, потому что новое руководство предприятия вообще не понимает, что делать на предприятии и как выполнять взятые на себя обязательства. Новое руководство только практикует постоянные запугивания работников и требует от менеджмента «что-то делать» без какого-либо понимания обеспечения и осуществления производственных, материально-технических и других работ». Сообщения, которые тиражируются новым руководством в СМИ, наполнены оптимизмом, но, в действительности, ситуация на заводе является катастрофической. Со слов лиц, причастных к производству инсулина, изготовленной продукции хватит для удовлетворения потребностей больных только до сентября 2011 г. «Бывший менеджмент завода, несмотря на заказное уголовное дело, активные действия криминалитета, действуя вопреки собственным интересам, принимает меры для обеспечения нормального производственного цикла изготовления инсулина», отмечают А.ЛАЗАРЕВ и В.РОМАНЮК.

В связи с этим авторы письма просят Президента «дать поручение предпринять меры по возвращению государственного пакета акций, привлечения к ответственности лиц, причастных к захвату предприятия и способствовать возобновлению работы ЗАО по производству инсулинов «Индар» под руководством А.ЛАЗАРЕВА. Это позволит и в дальнейшем на высоком профессиональном уровне осуществлять производство препаратов инсулинов в Украине и гарантировать обеспечение ими потребностей больных сахарным диабетом в нашем государстве и других странах мира».

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 82 от 29 января 1997 года «Об организации производства отечественных инсулинов». На данный момент предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

По свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода и перекрыли доступ для всех его работников. «На предприятие пришли рейдеры, которые еще в 2008 году похитили государственный пакет акций в размере 70,7% уставного фонда номинальной стоимостью 90 000 000 грн., - говорится в коллективном обращении на имя руководства государства. - Больше трех лет продолжаются суды с целью возвращения в государственную собственность всего пакета акций, но государство не в состоянии защитить себя, то есть вернуть себе контроль над стратегическим предприятием страны».

При этом 11 июля пресс-служба предприятия распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.