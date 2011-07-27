На Оболони сожгли «Порш Кайен» (фото)

Сегодня, 27 июля, в три часа ночи в Оболонском районе столицы загорелся автомобиль «Порш Кайен». Об этом сообщает "Сегодня".

Машина была припаркована возле дома на проспекте Маршала Тимошенко, 3, куда вскоре прибыли спасатели.

Пожарные оперативно ликвидированы пламя. Огонь повредил внутреннюю обшивку салона и приборную панель.

Лабораторией столичного управления МЧС устанавливается причина возгорания. Предварительно известно, что во время тушения огня в салоне автомобиля была найдена бутылка с горючей смесью, что говорит о том, что это был поджог.