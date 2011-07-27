Непогода оставила без света 319 населенных пунктов Украины

В ночь с 26 на 27 июля вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), и в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 319 населенных пунктов в девяти областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, во Львовской области без электроснабжения остаются 97 населенных пунктов, в Волынской – 39, Ивано-Франковской – 37, Житомирской – 35, Винницкой – 33, Киевской -29, Ривненской – 29, Черкасской – 11, Черниговской – 9.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.