"Батькивщина": власть пытается украсть больницу

Депутаты от «Батькивщины» Кировоградского областного совета обвиняют власти области в намерении преобразовать Знаменскую бальнеологическую больницу в коммунальное предприятие с целью последующей приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель фракции Александр ЧЕРНОИВАНЕНКО.

«Этот шаг готовится областной властями в интересах конкретных лиц, а не общества», - сказал он.

По его словам, превращение коммунального заведения в предприятие приведет к подорожанию стоимости путевок, поскольку с изменением статуса больница прекратит получать средства на выплату зарплат из областного бюджета, а это около 3,6 млн. грн. в год.

А.ЧЕРНОИВАНЕНКО сообщил, что на протяжении последних лет в больнице за собственные средства обеспечено автономное тепло- и водоснабжение, заменены внутренние водопроводные сети и 4 км водопровода, по которому проводится забор воды радоновой из скважины. Больница единственная в области предоставляет пациентам услугу круглосуточного горячего водоснабжения. Также 14 июня заведение продолжило действие лицензии на осуществление лечебных процедур при помощи природных источников минеральной радоновой воды.

А.ЧЕРНОИВАНЕНКО отметил, что свидетельством успешной работы заведения является признание его в 2009 году лучшим лечебным заведением Украины.

«Конечно, модернизировать больницу нужно. Введения в эксплуатацию ждет законсервированный корпус на 200 койко-мест, но для этого нужна финансовая помощь областного бюджета, а не изменение статуса больницы, что в дальнейшем откроет путь к ее захвату», - отметил А.ЧЕРНОИВАНЕНКО.

В проекте решения Кировоградского областного совета о преобразовании Знаменской бальнеологической больницы в коммунальное предприятие отмечается, что такой шаг позволит заведению развивать свою деятельность, в частности, в направлении предоставления новых услуг СПА, косметологии и т.п. Вопрос выносится на рассмотрение Кировоградского облсовета 19 августа.

Как сообщал УНИАН, инициатором этого проекта считается первый заместитель председателя облсовета, человек из команды губернатора Александр ШАТАЛОВ. Ранее он заявлял о намерении реорганизовать больницу в санаторий для создания современного сервиса, проведения ремонта, увеличения пропускной клиентской способности.

«Власть намерена создать в области полноценный конкурентоспособный курорт, который бы боролся за отдыхающих с тем же Миргородом, Хмельником и другими не менее известными санаториями», - заявлял А.ШАТАЛОВ.

Знаменская бальнеологическая больница - многопрофильное лечебное реабилитационное заведение, специализируется на лечении заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, гинекологических заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожи, эндокринной системы и заболеваний, вызванных нарушениями обмена веществ.