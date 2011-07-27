Почему замедлилась базовая инфляция?

Снижение темпов роста базового индекса потребительских цен в июне ограничивалось сезонным ростом цен на продовольствие и в сфере отдыха.

Об этом говорится в аналитической записке «Анализ инфляции (июнь 2011 г.)», размещенной на сайте НБУ.

В Нацбанке напомнили, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне вырос на 0,4% (0,9% за вычетом сезонного фактора), что почти полностью обусловлено ростом цен на компоненты базового ИПЦ (0,6% - изменение за месяц, 0,3 п. п. - вклад в ИПЦ). В годовом измерении инфляция ускорилась до 11,9% (5,9% с начала года) за счет низкой базы сравнения.

Базовая инфляция в годовом измерении составила 8,3% (вклад в ИПЦ – 4,6 п. п.). «Снижению темпов роста базового ИПЦ противодействовали сезонное подорожание услуг в сфере отдыха и рост цен на продовольственные товары с высокой степенью обработки (0,8% - изменение за месяц, 0,3 п. п. - вклад в изменение базового ИПЦ)», - говорится в документе.

Факторы спроса продолжали умеренно влиять на развитие инфляционных процессов (по оценкам НБУ, отрицательный разрыв ВВП во II квартале этого года составил 0,4%).

Также отмечается, что в условиях стабилизации номинального эффективного обменного курса гривни индекс узкой базовой инфляции в годовом измерении несколько замедлился - до 2,9% (0,2% за месяц).

Сезонное снижение цен на сырые продукты (0,4%, "минус" 0,1 п. п. - вклад в ИПЦ) обусловило незначительный вклад компонента небазовой ИПЦ, который в июне вырос всего на 0,1%. Однако за вычетом сезонного фактора цены на сырые продукты выросли на 1,1% ("минус" 1,5 п. п. - сезонный фактор). «Главными факторами продуктовой инфляции (годовое изменение цен на сырые продукты - 13%) были рост цен на мировых продовольственных рынках и вторичные эффекты от подорожания топлива и кормовых культур», - говорят в НБУ.

Административно регулируемые цены и тарифы в июне выросли на 0,8% (вклад в изменение ИПЦ – 0,1 п. п., 22,3% в годовом измерении) в основном за счет роста тарифов на транспортные услуги.

Кроме того указывается, что, несмотря на снижение цен на нефть, на мировых товарных рынках продолжилось подорожание топлива (на 1% за месяц, в годовом измерении цена топлива возросла до 33%).

В целом рост небазовой ИПЦ в июне составил 1% (0,1 п. п. - вклад в ИПЦ, 17,1% - в годовом измерении). «На фоне замедления внешнего спроса рост индекса цен производителей существенно сократилось (0,5% в июне по сравнению с 2,6% в мае). Однако годовые темпы роста ИЦП остаются на высоком уровне (20%)», - отмечается в аналитической записке НБУ.