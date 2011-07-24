Сегодня на Тернопольщине в Хоросткове Гусятинского района предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ освятил церковь святых Владимира и Ольги.

Как передает корреспондент УНИАН, архиерейская литургия и освящение храма состоялось по случаю церковного праздника равноапостольной княгини Ольги. Участие в литургии приняли руководители областной и районной власти, прихожане храма. Всем участникам богослужения предстоятель УПЦ КП уделил свое благословение.

«Я всегда радуюсь, когда приезжаю на Тернопольщину, мне приятно, что здесь искренне встречают», – цитирует Святейшего Патриарха пресс-служба облгосадминистрации.