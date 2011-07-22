За взятку задержан руководитель приемной комиссии института

В Тернопольской области за получение взятки задержан заместитель директора Института предпринимательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, заместитель директора института в качестве заместителя председателя приемной комиссии получил от жителя Львовской области взятку в сумме 2 тыс. долларов за содействие в поступлении его дочери в учебное заведение.

Прокуратурой Чертковского района возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.