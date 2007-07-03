Суркис призывает Ющенко упростить разрешительную систему

Федерация футбола Украины предлагает Координационному комитету по подготовке Евро-2012 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО упростить разрешительную систему в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал президент ФФУ Григорий СУРКИС, выступая на семинаре «УЕФА Евро-2012 – возможности для инвесторов».

Он сообщил, что сделает все возможное, чтобы в ближайшее время была введена новая эффективная и прозрачная система внедрения частных финансовых инициатив. Президент ФФУ отметил, что этот вопрос является одним из важнейших в контексте выполнения Украиной взятых на себя обязательств перед УЕФА.

Г.СУРКИС сообщил, что на заседании Координационного комитета по подготовке Евро-2012 речь будет идти об инициативе ФФУ создать принципиально новый механизм разрешительной системы, которая должна быть максимально либерализованной. «Инвестор-2012 не должен блуждать бесконечными коридорами в поисках подписей и печатей», - отметил Г.СУРКИС, отметив, что все процедурные моменты должны быть сведены к единому пакету. В частности, если инвестор получит право на строительство гостиницы, то он должен автоматически на руки получать все юридические документы на землю и другие разрешительные документы.

Г.СУРКИС выразил надежду, что Президент положительно воспримет эту инициативу. «Я всегда открыт к контактам в любом формате. Если посредническая миссия ФФУ поможет вам найти взаимовыгодные контакты, считайте эту территорию постоянно действующей переговорной площадкой», - сказал Г.СУРКИС, обращаясь к бизнесменам.