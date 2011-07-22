В крымских лесах объявили высший уровень пожарной опасности
01:12, 22 июля 2011Общество
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Температура достигает 38
В лесах Крыма объявлен пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Сергей ГВОЗДЕЦКИЙ.
Температура воздуха на полуострове местами составит до +38°, из-за жары высок риск возникновения лесных пожаров.
По прогнозам, высокие температуры сохранятся до начала августа.
В лесах запрещается разводить костры, бросать окурки, оставлять бутылки или осколки стекла на залитых солнцем полянах.
«В некоторых районах Крыма, где поближе водоемы, например, в Большом каньоне и на побережье Феодосии, пока четвертый класс пожарной опасности», - добавил С.ГВОЗДЕЦКИЙ.
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