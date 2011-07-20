На завтра синоптики обещают дождь и жару

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут дожди, днем будет жарко.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 21 июля будет переменная облачность. В западных областях, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с, в Карпатах и на Закарпатье очень сильный дождь; на остальной территории без осадков, лишь днем в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, на юге и востоке местами 35-38°, в западных областях 21-26°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 10-15°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.

В столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

20 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°; в Днепре возле Киева 24°.